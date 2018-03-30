Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: яд «Новичок» могли изготовить в Саратовской области

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.Как сообщает британская газета The Times, соответствующие данные представители разведки озвучили на брифинге, по итогам которого западные страны выслали более 100 российских дипломатов.По мнению британской разведки, на этом объекте в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для осуществления «точечных убийств». Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы использовать их на поле боя.Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлениембывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-хпередавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих подприкрытием в Европе.Как известно, Скрипаль с позывным Forthwith был ценным ивысокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы наМИ-6 (Секретная служба разведки) он передал много ценнойинформации,среди которой был весь телефонный справочник агентовГРУ РФ.Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет РоссиюСкрипаль, когда-то полковник российской военной разведки, был признанвиновным в государственной измене в России в 2006 году, он быларестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России (ФСБ) поподозрению в выдаче десятков российских агентов британскойразведке ибыл приговорен к 13 годам лишения свободы.Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум ВеликобританииПозже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым врамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в СШАобратно в Москву...