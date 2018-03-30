| | Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: яд «Новичок» могли изготовить в Саратовской области
Социум

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: яд «Новичок» могли изготовить в Саратовской области

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.
Как сообщает британская газета The Times, соответствующие данные представители разведки озвучили на брифинге, по итогам которого западные страны выслали более 100 российских дипломатов.
По мнению британской разведки, на этом объекте в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для осуществления «точечных убийств». Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы использовать их на поле боя.
Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением
бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х
передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под
прикрытием в Европе.
Как известно, Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и
высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на
МИ-6 (Секретная служба разведки) он передал много ценной
информации,
среди которой был весь телефонный справочник агентов
ГРУ РФ.
Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет Россию
Скрипаль, когда-то полковник российской военной разведки, был признан
виновным в государственной измене в России в 2006 году, он был
арестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России (ФСБ) по
подозрению в выдаче десятков российских агентов британской
разведке и
был приговорен к 13 годам лишения свободы.
Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум Великобритании
Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в
рамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в США
обратно в Москву...

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