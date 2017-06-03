В ПМЭФ примет участие большая делегация французского бизнеса

«MEDEF (Движение французских предпринимателей — ред.), который объединяет весь крупный французский бизнес, сообщил, что в прошлом году у них была вторая по величине делегация на ПМЭФ. В этом году ожидается делегация не меньше, было заявлено участие и высших должностных лиц Франции. Пока никаких официальных отказов, отрицательных сигналов не звучало»Туров«Есть целый список компаний, которые планируют участвовать в форуме, основная часть — это те, кто уже имеет бизнес в России, таких крупных компаний — порядка 500. Возможно, у кого-то была иллюзия, что бизнес начнет бойкотировать международные экономические мероприятия, которые проводит Россия, но я могу сказать, что эти мероприятия вызывают интерес», — добавил торгпред.В рамках ПМЭФ-2018 пройдет бизнес-диалог «Россия-Франция», в рамках которого запланировано три круглых стола, их тематика сейчас согласуется, отметил Туров.«Это будут открытые мероприятия с активным участием российского и французского бизнеса, например, по таким универсальным темам как энергоэффективность, альтернативная энергетика», — пояснил торгпред.МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума...