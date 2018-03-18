С 1 сентября зарплаты работников вузов и НИИ вырастут в среднем на 25%

Данное постановление предусматривает с 1 сентября 2018 года значительное повышение всех размеров базовых должностных окладов профессорско-преподавательского состава 81 вуза и научных сотрудников 136 НИИ (всего 217 учреждений): в общей сложности свыше 38 тысяч сотрудников высших образовательных (28,1 тысячи человек) и научно-исследовательских (8 тысяч человек) учреждений, а также 1,9 тысячи докторантов.Повышение базовых должностных окладов будет дифференцированным, где приоритет предоставлен сотрудникам, имеющим ученые степени и звания. В среднем рост базовых должностных окладов составит 25 процентов (от 5 процентов для стажеров до 38 процентов для профессоров вузов и главных научных сотрудников НИИ). Дифференциация предусматривает повышение размеров базовых должностных окладов в зависимости от занимаемой должности, наличия ученой степени и ученого звания. При этом предусматривается увеличение разницы между размерами базовых должностных окладов стажера и профессора (или главного научного сотрудника) на 100 процентов, до двух раз. Предлагаемая мера разработана в целях создания реальных стимулов для постоянного повышения своих знаний и профессиональных навыков, ведения научной деятельности профессорско-преподавательским составом вузов и научными сотрудниками НИИ.Всего на повышение размеров базовых должностных окладов на сентябрь-декабрь 2018 года запланировано дополнительное выделение почти 73,8 миллиарда сумов (38,4 — средства госбюджета), из них 60,3 миллиарда сумов — для вузов (24,9 — средства госбюджета), 11,3 миллиарда сумов — для НИИ, а также 2,2 миллиарда сумов для институтов послевузовского образования. При этом ежемесячный дополнительный объем расходов на оплату труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики составляет 18,4 миллиарда сумов, в том числе из средств Государственного бюджета Республики Узбекистан 9,6 миллиарда сумов.Постановлением также отдельно отмечено, что 1923 лицам, обучающимся в институтах послевузовского образования, будет выплачиваться увеличенная стипендия (рост составит 17–18 процентов), приравненная к базовым размерам должностного оклада младшего научного сотрудника без ученой степени или звания — 1,76 миллиона сумов (базовая докторантура, 1669 человек), а также к базовым размерам должностного оклада ведущего научного сотрудника с ученой степенью кандидата наук или званием — 2,2 миллиона сумов (докторантура, 254 человека).Настоящим постановлением размер заработной платы профессора, имеющего ученую степень доктора наук, повышается на 38–44 процента и будет составлять 3,46 миллиона сумов вместо действующей 2,5 миллиона сумов, а разница с размером заработной платы преподавателя-стажера увеличивается на 100 процентов, в два раза (зарплата стажера — 1,73 миллиона сумов).В научно-исследовательских учреждениях заработная плата главного научного сотрудника, имеющего ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, повышается на 38 процентов и будет составлять 3,11 миллиона сумов вместо действующей 2,25 миллиона сумов, а разница с размером заработной платы стажера-исследователя увеличивается на 100 процентов, в два раза (зарплата стажера — 1,55 миллиона сумов).Принятое постановление будет способствовать решению задач по повышению качества образования и научной деятельности путем укрепления научного потенциала высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики, дальнейшему развитию вузовской и академической науки, повышению эффективности и результативности научно-исследовательской деятельности, вовлечению одаренных молодых ученых и студентов в занятие научной деятельностью...