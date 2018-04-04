В Иркутской области в 2018 году проведут капремонт в 825 МКД

Аукционы по выбору подрядных организаций в некоторых городах уже завершились. Капремонт начался в Черемхово, Усолье-Сибирском, Бирюсинске Тайшетского района и в посёлке Карлук Иркутского района. По словам Кирилла Сороковикова, многоквартирные дома, которые стояли в программе в 2017 году, но не были тогда отремонтированы, приведут в порядок в этом году.Идут работы и по массовой замене лифтов, срок эксплуатации которых уже завершён. По словам и.о. гендиректора, в ближайшее время в Братске заменят 60 лифтов, в Усть-Илимске — 15, в Железногорске-Илимском — четыре, в Усть-Куте — четыре. С 10 по 25 апреля начнется поставка лифтов в Усть-Кут, Ангарск, Усолье-Сибирское и Саянск...