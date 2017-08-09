Бельгийская компания планирует построить в Беларуси завод по переработке отходов

Бизнесмены рассматривают возможность реализации в Беларуси инвестпроекта по строительству завода по переработке твердых коммунальных отходов, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.В ходе визита обсуждаются практические вопросы реализации проекта, в том числе связанных налогообложением, уплатой акцизов, сбытом продукции, получением льгот и др.Бельгийские специалисты уже осмотрели предложенные для строительства завода площадки, встретились с руководством Миноблисполкома и Борисовского райисполкома.В ближайшее время специалисты займутся определением морфологического состава твердых коммунальных отходов, которое позволит оценить их ресурсный потенциал и определить перспективные направления его использования. Далее мы сможем вести переговоры уже более детально, — рассказал начальник отдела по сопровождению инвесторов НАИП Роман Алейников.По его словам, у бельгийского бизнеса есть большой интерес прийти в Беларусь, сейчас прорабатываются условия, которые будут выгодны обеим сторонам...