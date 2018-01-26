Базу данных \"тунеядцев\" создадут к декабрю

Накануне Совет министров Беларуси принял постановление, где определил порядок отнесения трудоспособных граждан в не занятым в экономике. Кроме того, в документе прописаны те услуги, за которые так называемые «тунеядцы» будут платить по себестоимости.«Фактически 2018 год отводится на отработку межведомственного взаимодействия по формированию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Она будет сформирована и передана в комиссии и местным органам власти к 1 декабря», — сказал Лобович.Базу данных будет составлять Минтруда. Там будет содержаться обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.«Те граждане, которые попадут в эти списки, будут возмещать услуги с января 2019 года», — добавил Лобович.Он обратил внимание, что комиссии будут рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Лобович уверен, что в такой работе не должно быть никакого формализма...