Отключения воды, газа и света в Челябинске 6 апреля

По данным ЕДДС,сегодня, 6 апреля, не будет водоснабжения по адресам:— 40-летия Победы, 24-а с 10 до 20 часов.— Молодогвардейцев, 47-а, 49-б, 53, 55-а, 57-а/1, 57-а/2, 64-а, 64-б, 66, 66-а, 66-б, 68, 68-а, 68-б, 68-в, 68-д, 70, 70-а, 70-б, 70-в, 70-г; Бр. Кашириных, 88 с 10 до 18 часов.запланировано отключение электроэнергии с 8 до 18 часов по улицам:— пр. Победы, 360, 360-а, 362, 364, 366-б, 368, 368-а, 368-б, 370, 372; Рабоче-Крестьянская, 92–106; Колхозная, 23, 25, 27, 29; Краснознаменная, 28, 30, 34, 44.сегодня не будет газа по адресу Гагарина, 32-а с 9 до 17 часов.Запланировано отключение электричества с 8 до 18 часов по адресам:— Бугурусланская, 27, 31, 33, 35; Новороссийская, 18, 20, 22; Фрунзе, 8–40; Маршальская, 3–17; Радищева, 17–31, 18–30, 37–51; Бобруйская, 31–37; Карельская, 1–16; Балхашская, 1–16; Седовцев, 17–27, 24–32; Гончаренко, 15–23; Дзержинского, 51–75; Первоконная, 1–13.будет прекращена подача электроэнергии с 9:30 до 12 часов в домах по адресам:— 60 лет Октября, 8, 10, 22, 22-а; Дегтярева, 35-а.6 апреля плановые отключения ЖКХ не проводятся.будет прекращена подача электричества с 8 до 18 часов в домах по адресам:— Котина, 7-а; Мамина, 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 156–176; Танкистов, 122–136, 143–157; Катерная, 67–90; Фабрично-Заводская, 3–51, 4–30, 36–48, 53–69; Транзитная, 1–24; Шишкина, 177–193, 158–176; пер.1-й Катерный; пер.2-й Катерный; пер.1-й Фабрично-Заводской; ч/с, ограниченный улицами: Танкистов — Комарова — Загорская — Вязовая.отключат свет в домах по улицам:— пер. Ореховый, 5, 8, 10; мкр-н 39-а: коттеджи Кичеджи с 9 до 17 часов;.— 3-го Интернационала, 61-а, 63, 63-а, 65-а; Пермская, 51 с 8 до 13 часов;.— Красноармейская, 21, 25–31, 39, 42; Нагорная, 39, 38–44/2 с 8 до 18 часов...