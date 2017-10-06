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Отключения воды, газа и света в Челябинске 6 апреля
Базу данных "тунеядцев" создадут к декабрю
Стало известно, какую стипендию будут платить студентам в Башкирии
Первый полет из Перми в Душанбе назначен на 10 апреля
Бельгийская компания планирует построить в Беларуси завод по переработке отходов
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Из зоопарка в Башкирии конфисковали краснокнижных животных
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В России заявил об отсутствии в стране олигархов
Социум
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Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
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Киевские Ведомости
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Социум
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Социум
Чиновник “Укртрансбезопасности” задержан за вымогательство $38 тысяч
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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