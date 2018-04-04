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Политика

Гройсман поддержал медреформу Супрун

Гройсман поддержал медреформу Супрун
Премьер в Раде встал на защиту Супрун.

Премьер-министр Владимир Гройсман публично подержал и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун во время выступления в Верховной Раде.

“Она могла себе позволить жить в любой стране мира, у нее достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане, жить в Украине", - сказал он в ответ на вопрос, когда же Минздрав возглавит гражданин Украины, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Укринформ.

При этом Гройсман призвал не паниковать из-за начала этапа по заключению деклараций с врачами, так как кампания началась только 1 апреля.
"Если мы говорим, о том "сырая" ли эта реформа, то вы посмотрите, до какой ручки была доведена медицина, как люди живут, в каких условиях лечатся. Есть два варианта - или оставить все как есть, или же попробовать объединиться и что-то сделать с этим", - подчеркнул премьер.

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Напомним, 3 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с должности...

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