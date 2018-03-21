Добкина допросят в суде по делу Януковича

Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Виктора Януковича о допросе народного депутата Михаила Добкина в качестве свидетеля по делу о государственной измене.
Защитники Януковича предоставили суду письменное заявление Добкина о готовности прибыть в суд после 11 апреля, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lb.ua.
Суд предложил стороне защиты определиться вместе с Добкиным и обеспечить явку свидетеля на заседание 12, 18 или 19 апреля.
На заседании в четверг суд не смог заслушать бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолия Кобылинского - директора охранной фирмы "Гроссер", которая охраняла резиденцию "Межигорье" во времена президентства Януковича. Свидетель направил электронную телеграмму в суд, что не может прибыть по уважительным причинам.
Сторона обвинения в ответ на это предложила осуществить привод этого свидетеля в суд. Кроме того, прокуроры выступили против вызова в суд дополнительных свидетелей со стороны защиты. По мнению обвинения, увеличение количества свидетелей, которые могут сообщить одни и те же сведения и обстоятельства, будет только затягивать процесс.
Также прокуроры указали на то, что адвокаты Януковича не могут обеспечить явку своих свидетелей в суд.
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С 14 февраля в Оболонском райсуде по делу о госизмене экс-президента были допрошены только четверо из 20 вызванных судом свидетелей защиты...