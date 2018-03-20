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Курс гривны существенно укрепился, - НБУ
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Киевские Ведомости
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| Скотленд-Ярд ускользнул от ответов на вопросы об убитых питомцах Скрипаля
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Скотленд-Ярд ускользнул от ответов на вопросы об убитых питомцах Скрипаля
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