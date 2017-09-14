В России выбоину на дороге «залатали» плюшевой игрушкой

В Рязани на дороге появился плюшевый заяц, предупреждающий водителей об опасности ям, передает Киевские Ведомости со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Группа молодых людей на автомобиле пробила колесо в яме и решила необычным способом уберечь прочих водителей от подобной участи.
В выбоину они посадили огромного плюшевого зайца, а сами взяли палки и размахивали ими, призывая других водителей быть внимательными.
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Как долго заяц охранял покой на дороге, неизвестно.
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