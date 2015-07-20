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Россиянин с подельником ограбил два клуба в Харькове

Два лотерейных клуба ограбили в Харькове 35-летний гражданин России и его знакомый.
Злоумышленники, угрожая кассирам пистолетом, забрали 8 тыс грн.
Как выяснилось, мужчины поссорились с персоналом клуба на пр.Московском. Угрожая пистолетом, мужчины забрали 4 тыс грн из кассы и убежали. Через несколько часов молодые люди начали делать ставки в клубе на Одесской и проиграли. Там, угрожая пистолетом, они забрали в кассе 4 тыс грн.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Был задержан 35-летний россиянин. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит лишение свободы на 7-10 лет с конфискацией имущества.
Второй злоумышленник разыскивается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области...

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