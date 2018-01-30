Сеть в восторге от белки, сражающейся с силой притяжения

В интернете опубликовано забавное видео, на котором белка безуспешно пытается подобраться к кормушке для птиц. Упорный грызун несколько раз пытается взобраться по гладкому столбу, на верхушке которого установлена кормушка, где лежат орехи и зерна. Но каждый раз срабатывает сила земного притяжения и зверек медленно съезжает вниз, на землю, передает Киевские Ведомости со ссылкой на fakty.ua.
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В конце концов побежденной белке надоедает кататься, она оставляет свои попытки добыть съестное и уходит.
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