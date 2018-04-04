| | Россияне насмешили «гламурными» георгиевскими лентами
Социум

Россияне насмешили «гламурными» георгиевскими лентами

Россияне насмешили «гламурными» георгиевскими лентами
Пользователи такое новаторство не оценили.
В российской Тюмени в рамках подготовки к 9 мая уже начали продавать георгиевские ленточки, оформленные стразами, передает Киевские Ведомости со ссылкой на zik.ua.

Опубликованная в социальных сетях фотография таких «гламурных» ленточек вызвала бурное обсуждение в сети.

Отмечается, что предприимчивый россиянин к 9 мая выставил на продажу броши из георгиевских лент, оригинальным образом сложенных и украшенных стразами.

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«Гламур дня. Всхлипываю. Больше, больше Ада!», «Из шёлка Valentino, небось?», «Наконец-то! Теперь заживём!», «Мне дедов жалко», «Массовый психоз, для недумающих мозгами», «Вспомнился фрагмент из прекрасного сериала Absolutely fabulous — Что ты мажешь на хлеб?! — Как что? Масло. — Это не масло! Это крем от Гуччи! Каждая капелька выдавлена из отдельной живой пчёлы, каждая пчела — от Гуччи!», — прокомментировали фото пользователи сети...

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