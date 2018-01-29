| | «Летающая» змея не на шутку перепугала австралийцев
Социум

«Летающая» змея не на шутку перепугала австралийцев

«Летающая» змея не на шутку перепугала австралийцев
Такое возможно лишь в Австралии.
Ученики одной из школ в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, обнаружили на одном из деревьев на школьном дворе змею. Один из сотрудников учебного заведения попытался сбить рептилию с веток на землю, однако испуганная змея вместо этого перепрыгнула на соседний куст и пропала, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Змеелов Лэчи Гилдинг объяснил, что змеи таким образом спасаются от неминуемой опасности.

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"Да, время от времени змеи прыгают и летают. Если у них не остается другого выхода, они идут на это", – отметил эксперт.
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