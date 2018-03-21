Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия

Она "обманывает" зрение.
В Сети появились картинки с цветными полосами, который поменяли восприятие пользователей. Под первым рисунком расположен второй с черно-белыми линиями. Оптическая иллюзия привела в замешательство пользователей, передает Киевские Ведомости со ссылкой на grifonsoft.ru
После просмотра первой картинки в течение 3-5 минут нужно перевести взгляд на вторую. Полосы на ней покажутся разноцветными, хотя на самом деле они черно-белые. Пользователи хотят понять, почему их восприятие изменилось. Ученые объясняют данное явление эффектом МакКолоф, который открыли в 1975 году. По мнению психологов, восприятие трансформируется из-за чувствительности нейронов головного мозга. Точного объяснения данного эффекта в настоящий момент не существует. Ученые выдвигают различные гипотезы и отстаивают собственную точку зрения.
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После этого маленького эксперимента испытуемые на несколько дней теряли способность правильно воспринимать цвета. Некоторые участники исследования видели цветные полосы вместо черно-белых на протяжении трех месяцев.
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