Майские праздники: лучше идеи для отдыха на разный «кошелек»

Чуть меньше месяца осталось до традиционных каникул на майские праздники. Напомним, будем гулять с 28 апреля до 2 мая, а также 9 мая, а в конце месяца — по случаю Троицы — еще с 26-го по 29-е. "Сегодня" выяснила, где и почем можно отдохнуть, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Своим ходом
Ж/д билетов на самые популярные направления уже осталось мало — до Львова остались только поезда "Интерсити" (от 350 грн), до солнечной Одессы есть лишь пара "люксов" (по 500 грн). Зато на Ивано-Франковск можно выбрать между плацкартом и купе (от 150 до 360 грн).
Арендовать квартиру на майские по адекватной цене тоже сложно — все бюджетные варианты давно разобрали.
"По сравнению с обычными днями, квартиры на майские дорожают вдвое, а то и втрое. Аренда однушки во Львове обойдется минимум в 600 грн/сутки. За двухкомнатную придется заплатить от 1000 грн, а за трехкомнатную для 6 человек — от 1500 грн. Снять однокомнатную квартиру в Одессе можно от 500 грн, двухкомнатную — от 800 грн, а трехкомнатную — от 1000 грн. Чем ближе Дерибасовская, ж/д вокзал, Приморский бульвар или один из пляжей, тем выше цена", — говорят столичные риелторы.
Туры
Пакетных туров по Украине хватает, и среди них есть весьма интересные предложения. К примеру, трехдневный рафтинг на порогах Южного Буга со скалолазанием обойдется в 2150 грн. Неделя в Карпатах с экскурсиями — 3600 грн. Уйти в поход с палатками в Карпаты можно и вовсе за 1800 грн. За 1000 грн можно сгонять в двухдневный тур по украинскому Парижу — Черновцам. А в Одесской области предлагают трехдневный тур в "украинскую Венецию" — Вилково. Стоимость — 3400 грн. На "Сакура фест" в Ужгород предлагают съездить за 3500 грн, а на фестиваль "огненного мяса" в Мукачево — за 1200 грн. В Харькове предлагают тур для взрослых с посещением музея сексуальных культур и дегустацией алкоголя за 2400 грн.
По безвизу
"С биометрикой в ЕС можно успеть куда угодно. Но чем ближе к дате, тем меньше вероятность хорошей цены на проживание и перелет, — говорит менеджер столичного туроператора Владислав Кифарук. — На майские популярны Польша, Венгрия, Чехия. Туда можно быстро и недорого добраться, там достаточно 3—4 дней и там много городских достопримечательностей".
Три ночи в Праге стоят от 97 евро (3,1 тыс. грн), неделя в Карловых Варах обойдется от 259 евро (8,2 тыс. грн). Еще от 190 евро (6,1 тыс. грн) придется выложить за перелет. В Будапешт можно уехать за 240 евро (7,5 тыс. грн) на 5 ночей, правда, добираться придется на поезде и автобусе, а 3 ночи с перелетом обойдутся в 285 евро (9,2 тыс. грн). А вот в исторической столице Польши, Кракове, можно провести 5 дней за 190 евро (6,1 тыс. грн) с переездом на поезде и пересадкой в Перемышле.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Можно рвануть и в теплые страны: правда, сэкономить на раннем бронировании уже не удастся, теперь нужно ждать горящих цен на туры с вылетом через 2—3 дня. Сейчас неделя в Египте на майские обойдется в 8 тыс. грн, Тунис в — 9—10 тыс. грн, а Турция — и того дешевле: 5—6 тыс. грн...