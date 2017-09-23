Накануне Пасхи волонтеры помогли малообеспеченным

Волонтеры Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» накануне Пасхи передали малообеспеченным семьям, пенсионерам, инвалидам и семьям переселенцев с Донбасса продукты и предметы первой необходимости.Акция проходила в Днепре, Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинске) и Павлограде.– Перед праздниками помощь фонда особенно важна для нас, и детей порадовали сладостями. Продуктов хватит еще на месяц для нашей семьи, – говорит переселенка из Донбасса, мама двоих детей Анна, сейчас проживающая в Каменском.– Государство вообще забыло о стариках, на пенсию не прожить с такими тарифами и ценами. Спасибо Фонду Вилкула, что в это тяжелое время помогает нам, – делится пенсионер из Днепра Иван Дмитриевич.Также волонтеры Фонда Вилкула отправили продуктовые наборы и средства гигиены малообеспеченным семьям в Житомирскую, Волынскую, Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Запорожскую, Винницкую области...