| | Накануне Пасхи волонтеры помогли малообеспеченным
Социум

Накануне Пасхи волонтеры помогли малообеспеченным

Волонтеры Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» накануне Пасхи передали малообеспеченным семьям, пенсионерам, инвалидам и семьям переселенцев с Донбасса продукты и предметы первой необходимости.
Акция проходила в Днепре, Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинске) и Павлограде.
– Перед праздниками помощь фонда особенно важна для нас, и детей порадовали сладостями. Продуктов хватит еще на месяц для нашей семьи, – говорит переселенка из Донбасса, мама двоих детей Анна, сейчас проживающая в Каменском.
– Государство вообще забыло о стариках, на пенсию не прожить с такими тарифами и ценами. Спасибо Фонду Вилкула, что в это тяжелое время помогает нам, – делится пенсионер из Днепра Иван Дмитриевич.
Также волонтеры Фонда Вилкула отправили продуктовые наборы и средства гигиены малообеспеченным семьям в Житомирскую, Волынскую, Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Запорожскую, Винницкую области...

Еще по теме

В Святогорскую Лавру доставили продукты для переселенцев

В Святогорскую Лавру доставили продукты для переселенцев

23-09-2017, 19:25
Читать
Благотворительный фонд помог детям перед школой

Благотворительный фонд помог детям перед школой

3-09-2017, 09:41
Читать
«Каждое доброе дело приближает нас к миру»

«Каждое доброе дело приближает нас к миру»

26-08-2017, 17:55
Читать
Фонд «Украинская перспектива» передал Красному Кресту продукты

Фонд «Украинская перспектива» передал Красному Кресту продукты

17-02-2017, 18:53
Читать
Новорожденные получили право на пособие

Новорожденные получили право на пособие

30-08-2015, 04:31
Читать
Помощь малообеспеченным семьям на детей до 3 лет: постановление Кабмина

Помощь малообеспеченным семьям на детей до 3 лет: постановление Кабмина

28-08-2015, 12:28
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail