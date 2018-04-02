| | Харьковский врач выиграл суд у Минздрава
Социум

Харьковский врач выиграл суд у Минздрава

В судебном иске главврач четвертой неотложки Богдан Федак просил обязать главу ХОГА назначить его на должность.
Харьковский окружной административный суд рассмотрел иск победителя конкурса на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Богдана Федака, кандидатуру которого отказался утвердить Минздрав. Решение огласил судья Михаил Спиридонов, пишет «Медиапорт».
Иск удовлетворен частично. Решено признать незаконной бездеятельность Минздрава, который не согласовал кандидатуру Федака, признать незаконным отказ Минздрава и обязать главу ХОГА решить вопрос о назначении Федака на должность с учетом выводов суда.
В судебном иске Богдан Федак просил обязать главу ХОГА назначить его на должность. У Минздрава есть 30 дней на обжалование...

Еще по теме

Суд снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

Суд снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

2-04-2018, 20:34
Читать
Минздрав не хочет назначать Богдана Федака

Минздрав не хочет назначать Богдана Федака

13-03-2018, 21:10
Читать
Минздрав заблокировал кадровое назначение в ХОГА

Минздрав заблокировал кадровое назначение в ХОГА

6-03-2018, 13:15
Читать
В Харьковской области создан совет медицинских реформ

В Харьковской области создан совет медицинских реформ

15-01-2018, 14:20
Читать
В ХОГА ищут руководителей структурных подразделений

В ХОГА ищут руководителей структурных подразделений

27-11-2017, 18:01
Читать
Назначен новый вице-губернатор Харьковской области

Назначен новый вице-губернатор Харьковской области

14-08-2015, 07:33
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail