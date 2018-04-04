Пять правил выбора безопасной и вкусной пасхи

Чтобы купить вкусный и безопасный пасхальный хлеб, надо помнить о следующем:
1. Ищите на пасхе маркировку. Внимательно читайте состав пасхи на этикетке. Важно, чтобы среди ингредиентов теста не было ни одной «Е-шки», в составе качественного изделия должно быть масло, а не маргарин. Если на пасхе нет этикетки, то изделие лучше не покупать.
2. Выбирайте пасху без цветной посыпки. Именно в декоре содержится большинство вредных красителей, в частности Е110, Е124, Е133, которые могут повредить здоровью. Для детей эти добавки очень вредны. Е110 приводит к потере концентрации внимания. Е124, наоборот, приводит к гиперактивности ребенка. Е133 вызывает приступы удушья.
3. Различные по весу изделия могут стоить одинаково. Проверенные Верой Борсук пасхи иногда отличались от заявленного веса на 25%. Изделие всегда можно взвесить на контрольных весах.
4. Покупайте кулич только в упаковке: на открытую выпечку оседают пыль, микробы от нездоровых людей и проч. Журналисты «Интера» увидели пасхи, которые продавались на улице рядом с трассой. О качестве и безопасности таких хлебов говорить не приходится.
5. Обратите внимание на дату производства: не берите пасху, на которых цветная посыпка уже начала таять. Вероятно, выпечку хранили в плохих условиях.
Домашняя пасха, конечно, будет вкуснее и безопаснее, но и дороже – за счет натуральных компонентов. По подсчетам журналистов «Утра с Интером с 7.00 до 10.30», стоимость домашней пасхи в этом году составит около 250 грн.
Рецепт вкусной пасхи от программы «Интера» «Готовим вместе»
На 2 пасхи нужно
Пшеничная мука - 500 г
Теплая вода - 180 мл
Сухие дрожжи - 1 уп
Сахар - 100 г
Яичный желток - 2 шт
Ванильный сахар - 2 ч.л.
Сливочное масло - 50 г
Йогурт без наполнителей - 150 мл
Цедра лимона - 1 ст.л.
Изюм - 100 г
Сахарная пудра - 2 ст.л.
Соль - 2 щепотки
Приготовить опару для теста: положить в теплую воду дрожжи, половину сахара и смешать. Накрыть и поставить в теплое место на 15 мин.
Отдельно смешать желтки, вторую половину сахара, ванильный сахар, соль, масло, йогурт и цедру лимона. Добавить опару и аккуратно все смешать. Затем добавить муку и вымесить тесто. Накрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа.
Вымесить тесто еще раз. Добавить изюм и сахарную пудру. Формы для выпечки смазать маслом и поставить в духовку. Выпекать 45 мин при температуре 175 град.
Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком...