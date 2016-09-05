Борис Колесников вручил ключи от нового авто жителю Харьковщины: видео

Помощь тем, кто нуждается в особой заботе, от благотворительного Фонда Бориса Колесникова.5 апреля в Харькове Президент фонда Борис Колесников вручил ключи от нового автомобиля жителю Харьковской области Василию Перчеку, который годами стоял в очереди на получение машины от государства.32-летний житель Великобурлукского района Василий Перчек – человек с особыми потребностями. Говорит, что авто для него – жизненная необходимость, так как живет в селе. Без собственных четырех колес ему и семье не добраться ни в районную больницу, ни в магазин, так как автобусы курсируют редко, а водители колясочника брать не хотят. В 2002 году Василий получил «Таврию» от государства, и через 10 лет ему должны были дать новый автомобиль, но этого не случилось. Средств ни на приобретение нового авто, ни на ремонт старого у семьи с двумя детьми нет.В марте он обратился к Президенту благотворительного фонда Борису Колесникову с просьбой помочь средствами на ремонт старого авто. Борис Колесников ответил, что ему вскоре вручат ключи от новенькой машины. Василий Перчек отмечает, что ответ был очень неожиданным и приятным. «О таком подарке можно было только мечтать!», – сказал Василий.Борис Колесников, в свою очередь, подчеркнул: «На данный момент в автомобилях нуждаются 50 тысяч украинцев с ограниченными возможностями. Нельзя брать с этих людей 30% от стоимости машин, так как для них это космическая сумма. Данная проблема решается за полгода с помощью отечественного автомобилестроения. 50 тысяч авто можно сделать за 5-6 месяцев, это будут немалые деньги, но это и есть цивилизация, забота об обществе».Президент Фонда также рассказал, что благодаря развитию отечественного автомобилестроения, украинцы смогут получить новые рабочие места, а бюджет – дополнительную прибыль. Если будут решены проблемы людей с особыми потребностями, от этого выиграет само государство, ведь чем мобильнее человек, тем больше пользы он принесет обществу...