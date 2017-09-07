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Наука

Ученые обнаружили "невидимую" звезду

Ученые обнаружили \"невидимую\" звезду
За пределами Млечного пути впервые увидели нейтронную темную звезду

Невидимую в видимых лучах света нейтронную звезду со слабым магнитным полем и кольцом холодного газа обнаружили астрономы Европейской южной обсерватории (EOS). Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua

Объект располагается рядом с Малым Магеллановым Облаком, что делает его первым подобным астрофизическим телом, найденным за пределами Млечного пути.

По оценкам ученых, возраст объекта SNR 1E 0102.2-7219 (E0102) составляет две тысячи лет. Он представляет собой остатки сверхновой звезды, которые образуют сложную, напоминающую пузырь структуру. Данные, полученные Very Large Telescope и орбитальным аппаратом Chandra X-ray Observatory, показали, что внутри пузыря находится тороидальная область холодного газа, медленно удаляющаяся от компактного объекта в центре E0102.

Этот компактный объект оказался источником рентгеновского излучения и был обозначен как p1. Его природа оставалась неизвестной, кроме того, было непонятно, действительно ли он находился в самой E0102 или позади нее.

Астрономы доказали, что объект был частью остатков сверхновой и являлся маленькой нейтронной звездой, которая примерно в два раза меньше обычных нейтронных звезд, диаметр которых обычно составляет 20 километров.

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Эта разновидность астрофизических тел излучает слабую рентгеновскую радиацию и не видна в видимых лучах. Механизм формирования облака холодного газа пока неизвестен, однако ученые полагают, что оно как-то связано с поглощением компактным объектом звезды-компаньона...

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