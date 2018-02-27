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Наука

Над Харьковом можно было увидеть гало

Над Харьковом можно было увидеть гало
Ранее таким феноменам приписывалось мистическое значение.

В небе над Харьковом вечером в четверг, 5 апреля, можно было увидеть гало. Соответствующие фото на странице в соцсети Facebook опубликовал житель города Владимир Кажанов.
По его словам, раньше такие явления в небе воспринимали как знамение, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

"Гало в небе над Харьковом 5.04.18! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!" - написал Кажанов.
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К слову, гало - оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.

Над Харьковом можно было увидеть гало

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