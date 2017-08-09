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Наука

Virgin Galactic провела испытания корабля VSS Unity с включенными двигателями

Virgin Galactic провела испытания корабля VSS Unity с включенными двигателями
Испытания прошли на полигоне в пустыне Мохаве и были признаны успешными.

Суборбитальный космический корабль VSS Unity типа SpaceShipTwo 5 апреля совершил свой первый полет со включенным двигателем.

Согласно сообщению американской компании Virgin Galactic, полет проходил на сверхзвуковой скорости, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lb.ua.

Испытания состоялись на полигоне в пустыне Мохаве в Калифорнии и были признаны успешными.

Корабль пилотировали летчики-испытатели Марк Стаки и Дейв Маккей. Носителем был самолет VMS Eve типа WhiteKnightTwo. На высоте 14,2 тыс. метров корабль отсоединился от носителя, включил ракетный двигатель и начал набирать высоту с 80-градусным кабрированием. Во время полета корабль достиг высоты 25,7 тысячи метров после чего начал снижаться. Во время снижения на высоте 15,2 тысячи метров летчики вернули балки в нормальное положение и сбросили остатки окислителя. Затем VSS Unity был направлен к аэродрому и благополучно приземлился.

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Ожидается, что VSS Unity в ближайшее время совершит еще несколько полетов со включенным двигателем и впервые выйдет в космос.

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