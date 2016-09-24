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Наука

Археологи Перу открыли загадочные узоры на плато Наска

Археологи Перу открыли загадочные узоры на плато Наска
Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников.

Археологи Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов на плато Наска. При этом некоторые узоры старше, чем уже известные рисунки. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

Геоглифами называют нанесенные на землю узоры, размеры которых зачастую настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет.

Большинство ученых полагает, что фигуры были созданы культурой Наска, хотя ряд специалистов не согласен с этим мнением. В то же время некоторые из открытых геоглифов напоминают по стилю изображения, характерные для культуры Паракас, которая существовала примерно с 750 по 100 годы до нашей эры.

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Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Из-за эрозии почвы рисунки были менее четкими, чем известные линии Наски, поэтому их трудно заметить с самолета...

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