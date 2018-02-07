| | В Киеве открылся восьмой Всеукраинский фестиваль писанок: Софийскую площадь украсили яйца и кролики
Новости Киева

В Киеве открылся восьмой Всеукраинский фестиваль писанок: Софийскую площадь украсили яйца и кролики

Еще по теме

В Киеве с размахом проведут Фестиваль писанок

В Киеве с размахом проведут Фестиваль писанок

7-02-2018, 12:42
Читать
Фестиваль писанок украсили школьники флешмобом

Фестиваль писанок украсили школьники флешмобом

13-04-2017, 19:25
Читать
Всеукраинский фестиваль писанок порадовал киевлян: яркие фото

Всеукраинский фестиваль писанок порадовал киевлян: яркие фото

9-04-2017, 20:05
Читать
Пасха 2017: в Киеве на Софийской площади стартует фестиваль писанок

Пасха 2017: в Киеве на Софийской площади стартует фестиваль писанок

8-04-2017, 17:31
Читать
Через неделю в Киеве начнется Фестиваль писанок: все подробности

Через неделю в Киеве начнется Фестиваль писанок: все подробности

31-03-2017, 17:38
Читать
Стало известно, когда начнется Всеукраинский фестиваль писанок

Стало известно, когда начнется Всеукраинский фестиваль писанок

9-04-2016, 16:32
Читать
Новости Киева

Редактор раздела Новости Киева
Написать на e-mail