Конор Макгрегор арестован за нападение на автобус с Нурмагомедовым (+Видео)

По мнению главы UFC, инцидент с Макгрегором является худшим за всю историю организации.Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был арестован нью-йоркской полицией после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), среди которых находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.На текущий момент в отношении Макгрегора не было выдвинуто никаких обвинений. При этом ирландец сдался полиции добровольно.На момент нападения на автобус в компании Макгрегора был замечен другой российский боец Артем Лобов, ранее повздоривший с Нурмагомедовым в одном из отелей Нью-Йорка. После этого россиянина сняли с боя против американца Алекса Касереса, который должен был состояться в рамках UFC-223.По словам главы UFC Дэйна Уайта, произошедший инцидент является самым худшим в истории организации. Он отметил, что Артур Лобов после этого не примет участия в турнире.На случившееся отреагировали также бойцы UFC. По мнению Колби Ковингтона, Макгрегор находился под воздействием наркотиков.«Вау, Конор… Думаю, кокаин – это реально адский наркотик», — заявил он в социальных сетях.Более грубо отозвался Джастин Гэйтжи.«Конор Макгрегор – кусок дерьма», — написал он в своем Twitter.Как писал TopNews, конфликт Нурмагомедова и Лобова произошел на фоне нелестных заявлений тренирующегося в лагере Макгрегора Лобова в адрес Нурмагомедова.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...