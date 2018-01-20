| | Конор Макгрегор арестован за нападение на автобус с Нурмагомедовым (+Видео)
Спорт

Конор Макгрегор арестован за нападение на автобус с Нурмагомедовым (+Видео)

Конор Макгрегор арестован за нападение на автобус с Нурмагомедовым (+Видео)

По мнению главы UFC, инцидент с Макгрегором является худшим за всю историю организации.
Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был арестован нью-йоркской полицией после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), среди которых находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.
На текущий момент в отношении Макгрегора не было выдвинуто никаких обвинений. При этом ирландец сдался полиции добровольно.
На момент нападения на автобус в компании Макгрегора был замечен другой российский боец Артем Лобов, ранее повздоривший с Нурмагомедовым в одном из отелей Нью-Йорка. После этого россиянина сняли с боя против американца Алекса Касереса, который должен был состояться в рамках UFC-223.

По словам главы UFC Дэйна Уайта, произошедший инцидент является самым худшим в истории организации. Он отметил, что Артур Лобов после этого не примет участия в турнире.
На случившееся отреагировали также бойцы UFC. По мнению Колби Ковингтона, Макгрегор находился под воздействием наркотиков.
«Вау, Конор… Думаю, кокаин – это реально адский наркотик», — заявил он в социальных сетях.
Более грубо отозвался Джастин Гэйтжи.
«Конор Макгрегор – кусок дерьма», — написал он в своем Twitter.
Как писал TopNews, конфликт Нурмагомедова и Лобова произошел на фоне нелестных заявлений тренирующегося в лагере Макгрегора Лобова в адрес Нурмагомедова.
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