| | Оккупацией Крыма Россия нарушила более 500 договоров с Украиной
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Оккупацией Крыма Россия нарушила более 500 договоров с Украиной

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