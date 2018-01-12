«Каролина» порадует болельщиков результативной игрой против «Тампы-Бэй»

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В Киеве открылся восьмой Всеукраинский фестиваль писанок: Софийскую площадь украсили яйца и кролики
Ночью в центре Киева подожгли храм
"Киевэнерго" отключило отопление в 70% жилых домов столицы
Не знал о видеокамере: в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление
Корчинский снял блокаду с канала ZIK
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Убийцы задержаны
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Результаты выборов в Переяславском районе
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На Мосийчука пытались совершить очередное покушение
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США ввели санкции против членов «кремлевского списка»
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Индия может стать вторым по величине рынком Азии в сфере ягодного бизнеса
Сможет ли Европа извлечь выгоду из торгового конфликта Китая и США?
Фермеры Испании перекрыли одну из центральных дорог в знак протеста против низких цен на сельхозпродукцию
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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