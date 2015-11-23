| | В Украине хотят создать службу экстренной помощи "112"
Социум

В Украине хотят создать службу экстренной помощи "112"

Внедрение службы анонсируют в Министерстве внутренних дел и обещают, что это произойдет уже в ближайшее время. О перспективах внедрения проекта в Украине рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
"112" - система экстренной помощи населению по единому бесплатному номеру вызова экстренных служб, которая действует во всех странах-членах ЕС. Диспетчерский центр координирует действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, спасательных служб и других.
Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить.
По ее словам, создание службы требует комплексного подхода и консолидации коммунальных служб, МЗ, Нацполиции и службы чрезвычайных ситуаций.
"Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему приема экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы", - отметила Ковальчук...

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