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События

В Харькове произошел пожар в многоэтажке

В Харькове произошел пожар в многоэтажке
Жителей эвакуировали из дома.

Пожар произошел сегодня около 03:50 в Харькове на пр. Гагарина, 211 в многоэтажном доме в квартире на первом этаже. Информацией поделились в отделе коммуникации ГСЧС области.
«Главной задачей пожарных было спасти людей от отравления дымом. Для этого установили 2 автолестницы и сформировали 6 звеньев газодымозащитников, которые стали удалять дым с лестничной клетки, искать жителей и выводить их на свежий воздух. С помощью автолестниц из окон квартир с 6-го по 9-й этажей спасены 10 человек, из которых 2 детей. Лестничным маршем спасены еще 8 человек, среди которых также 1 ребенок. Еще 11 жителей самостоятельно эвакуировались под наблюдением спасателей», - сообщили в ГСЧС.

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При обследовании горящей квартиры на кухне было найдено тело женщины 1937 года рождения. Специалисты выясняют точные причины пожара.
В Харькове произошел пожар в многоэтажке

В Харькове произошел пожар в многоэтажке

В Харькове произошел пожар в многоэтажке

В Харькове произошел пожар в многоэтажке


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