В Киеве автомобиль протаранил ограждение

ДТП произошло в столице на проспекте Освободителей, 1. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.«Со слов очевидцев, автомобиль Lada подрезало другое авто. В результате, водитель Lada не справился с управлением и врезался в забор. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, но больше всех пострадал забор», - сказано в сообщении.Водитель автомобиля не пострадал. Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии....