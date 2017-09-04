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События

В Киеве автомобиль протаранил ограждение

В Киеве автомобиль протаранил ограждение
В аварии никто не пострадал.

ДТП произошло в столице на проспекте Освободителей, 1. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.
«Со слов очевидцев, автомобиль Lada подрезало другое авто. В результате, водитель Lada не справился с управлением и врезался в забор. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, но больше всех пострадал забор», - сказано в сообщении.

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Водитель автомобиля не пострадал. Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии.
В Киеве автомобиль протаранил ограждение

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