В Киеве автомобиль протаранил ограждение

В аварии никто не пострадал.
ДТП произошло в столице на проспекте Освободителей, 1. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.
«Со слов очевидцев, автомобиль Lada подрезало другое авто. В результате, водитель Lada не справился с управлением и врезался в забор. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, но больше всех пострадал забор», - сказано в сообщении.
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Водитель автомобиля не пострадал. Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии.
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