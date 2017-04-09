В России оштрафовали активистов за \"крамольную\" надпись на снегу

Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина", передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
По информации издания, волонтеров штабов Навального и Собчак признали виновными по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России - "нарушение установленного порядка проведения митинга".
Читайте также: В России полиция объявила в розыск любителей топтаться по снегу
Напомним, Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова, который распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове...