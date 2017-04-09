| | В России оштрафовали активистов за "крамольную" надпись на снегу
События

В России оштрафовали активистов за "крамольную" надпись на снегу

В России оштрафовали активистов за \"крамольную\" надпись на снегу
Штраф составил 10 тыс. рублей

Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина", передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

По информации издания, волонтеров штабов Навального и Собчак признали виновными по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России - "нарушение установленного порядка проведения митинга".

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