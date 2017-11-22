В России накажут компании, которые не захотят работать с попавшими под санкции предприятиями

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации усилит поддержку попавших под новые американские санкции российских компаний. Такое заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Так, к российским компаниям, которые будут отказываться работать с попавшими под ограничения предприятиями, применят наказания.
"Были некоторые прецеденты по ранее введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем, за это будем жесточайше наказывать", - сказал Мантуров.
Министр уточнил, что речь идет об административных наказаниях.
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Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний РФ. В списке упоминается группа компаний Базовый элемент, компания Русал, En+ Group, ООО Газпром бурение, Ренова, агрохолдинг Кубань и другие...