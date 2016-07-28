Россия отреагировала на обвинение Британии в хранении «Новичка»

В России заверили, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ Новичок. Об этом заявил экс-глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы", - сказал полпред российского президента.
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По его словам, все базы, на которых хранилось химоружие, "известны", но город Шиханы "к ним не относится". Бабич пояснил, что в Саратовской области "был объект", но не в этом городе...