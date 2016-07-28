| | Россия отреагировала на обвинение Британии в хранении «Новичка»
События

Россия отреагировала на обвинение Британии в хранении «Новичка»

Россия отреагировала на обвинение Британии в хранении «Новичка»
В России сообщили, что в в городе Шиханы химружие не хранилось.

В России заверили, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ Новичок. Об этом заявил экс-глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы", - сказал полпред российского президента.

Читайте также: Британская разведка назвала место производства «Новичка» - СМИ

По его словам, все базы, на которых хранилось химоружие, "известны", но город Шиханы "к ним не относится". Бабич пояснил, что в Саратовской области "был объект", но не в этом городе...

Еще по теме

Британская разведка назвала место производства «Новичка» - СМИ

Британская разведка назвала место производства «Новичка» - СМИ

Сегодня, 15:46
Читать
The Times узнало, где конкретно в России изготовили яд для отравления Скрип ...

The Times узнало, где конкретно в России изготовили яд для отравления Скрип ...

Сегодня, 15:25
Читать
Посол России в Украине отправлен в отставку

Посол России в Украине отправлен в отставку

28-07-2016, 15:25
Читать
Назван вероятный преемник Зурабова на посту посла РФ в Украине

Назван вероятный преемник Зурабова на посту посла РФ в Украине

28-07-2016, 14:14
Читать
Кремль отправил в отставку посла России в Украине Зурабова

Кремль отправил в отставку посла России в Украине Зурабова

28-07-2016, 20:20
Читать
Разрабатывался только в России: в Британии сделали важное заявление про яд, ...

Разрабатывался только в России: в Британии сделали важное заявление про яд, ...

15-03-2018, 14:21
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail