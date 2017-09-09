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Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
"Удар ниже пояса": в магазине Киева нашли российские украшения для украинских писанок
КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Лавров: На Западе перевелись специалисты по России
ЕС и ЕК не поддержат «Северный поток - 2», но санкции вводить не будут
Путин убрал с должностей 11 генералов
Экономика
Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП Украины
С 10 апреля продукция из Абхазии вернется на российский рынок
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ГПСУ обещает укрепить южные границы
Депутат предложил обменять себя на женщину из захваченного Украиной "Норда"
Россия отреагировала на обвинение Британии в хранении «Новичка»
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Социум
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Киевские Ведомости
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| Психологи доказали пользу отказа от соцсетей
Здоровье
Психологи доказали пользу отказа от соцсетей
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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