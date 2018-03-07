| | Детские салфетки могут стать причиной аллергии у ребенка
Здоровье

Детские салфетки могут стать причиной аллергии у ребенка

Еще по теме

Учёные: Причиной аллергии может стать заражение гельминтами

Учёные: Причиной аллергии может стать заражение гельминтами

7-03-2018, 18:17
Читать
Ученые: Парфюм может стать причиной мигрени и аллергии

Ученые: Парфюм может стать причиной мигрени и аллергии

25-02-2018, 14:05
Читать
Детские инфекционные заболевания могут стать причиной избыточного веса

Детские инфекционные заболевания могут стать причиной избыточного веса

7-11-2016, 14:41
Читать
Плохая вентиляция может стать причиной аллергии у детей - Ученые

Плохая вентиляция может стать причиной аллергии у детей - Ученые

6-10-2016, 17:22
Читать
Сезонные аллергии могут стать причиной изменений в мозгу человека.

Сезонные аллергии могут стать причиной изменений в мозгу человека.

9-08-2016, 22:22
Читать
Ученые: Сезонные аллергии могут стать причиной изменений в мозгу человека

Ученые: Сезонные аллергии могут стать причиной изменений в мозгу человека

9-08-2016, 16:24
Читать
Здоровье

Редактор раздела Здоровье
Написать на e-mail