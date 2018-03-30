| | Хирурги вырезали с лица девочки опухоль размером с футбольный мяч
Здоровье

Хирурги вырезали с лица девочки опухоль размером с футбольный мяч

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Здоровье

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