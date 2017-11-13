Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП Украины

Эксперты прогнозируют, что инфляция в следующем году составит 8%, в 2020 году — 6,8%. В 2021 году ожидается ускорение роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится — до 3,3%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли в пятницу, 6 апреля, пишет Интерфакс.Так, в сентябре 2017 года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году — на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году — на 4% при инфляции 5%.Теперь, по их усредненным оценкам, инфляция в следующем году составит 8%, в 2020 году — 6,8%.Также в консенсус-прогнозе впервые присутствуют показатели для 2021 года: эксперты ожидают ускорения роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.Ранее президент Петр Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить экономический рост и достичь показателя 5-6% в год.Напомним, в прошлом году реальный валовой внутренний продукт увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 982,920 млрд гривен (в фактических ценах).Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...