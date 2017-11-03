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Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Уральскому управлению МВД понадобилось 417 автомобилей за 232 млн рублей
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Отважный маленький носорог встал на защиту мамы (видео)
Михаил Подоляк: “Картинка “успешной страны” не может опираться на негативное содержание”
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Шоу-Биз
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Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РђСЃС‚СЂРѕРЅРѕРјС‹ РїРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё РїРѕРґ СЃРѕРјРЅРµРЅРёРµ РјРѕРґРµР»СЊ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° Р’СЃРµР»РµРЅРЅРѕР№
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Киевские Ведомости
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| Ярмольник жестко выругался в адрес Малышевой
События, Шоу-Биз и культура
Ярмольник жестко выругался в адрес Малышевой
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