| | Трансфер Марлоса в «Интер» оценивается в 20 миллионов евро
Спорт

Трансфер Марлоса в «Интер» оценивается в 20 миллионов евро

Трансфер Марлоса в «Интер» оценивается в 20 миллионов евро
Лидер «Шахтера» Марлос летом может перебраться в один из топ-клубов чемпионата Италии.

По информации издания «Tuttosport», «Интер» сохранят интерес к подписанию натурализованного украинца. Спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио лично заинтересован в подписании ключевого игрока «Шахтера».

Поскольку действующий контракт Марлоса с «Шахтером» рассчитан до лета 2019 года, а футболисту вскоре исполнится 30 лет, в «Интере» не готовы заплатить за полузащитника более 20 миллионов евро.

Помимо Марлоса «Интер» на позицию правого полузащитника рассматривает кандидатуру экс-хавбека «Ромы» Эрика Ламелы, в настоящее время
выступающего в английском «Тоттенхэме».

Марлос проводит лучший сезон в карьере – во всех турнирах лидер «Шахтера» отыграл 34 матча, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. На одно результативное действие Марлос в среднем тратит по 99 минут.

Читайте также: Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»

Марлос может стать вторым представителем сборной Украины в «Интере». «Нерадзурри», согласно информации итальянской прессы, близки к завершению переговоров с «Зарей» по 19-летнему вратарю Андрею Лунину...

Еще по теме

Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»

Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»

31-03-2018, 05:23
Читать
«Шахтер» не отпустил Марлоса в «Бешикташ»

«Шахтер» не отпустил Марлоса в «Бешикташ»

23-12-2017, 16:35
Читать
Марлос летом был близок к уходу из «Шахтера»

Марлос летом был близок к уходу из «Шахтера»

14-11-2016, 15:39
Читать
«Шахтер» не отпустил Марлоса в Англию

«Шахтер» не отпустил Марлоса в Англию

26-05-2016, 12:31
Читать
«Тоттенхэму» нужен бразильский лидер «Шахтера»

«Тоттенхэму» нужен бразильский лидер «Шахтера»

24-05-2016, 12:52
Читать
Лидер «Шахтера» может продолжить карьеру в Германии

Лидер «Шахтера» может продолжить карьеру в Германии

4-05-2016, 20:50
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail