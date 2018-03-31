Трансфер Марлоса в «Интер» оценивается в 20 миллионов евро

По информации издания «Tuttosport», «Интер» сохранят интерес к подписанию натурализованного украинца. Спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио лично заинтересован в подписании ключевого игрока «Шахтера».Поскольку действующий контракт Марлоса с «Шахтером» рассчитан до лета 2019 года, а футболисту вскоре исполнится 30 лет, в «Интере» не готовы заплатить за полузащитника более 20 миллионов евро.Помимо Марлоса «Интер» на позицию правого полузащитника рассматривает кандидатуру экс-хавбека «Ромы» Эрика Ламелы, в настоящее времявыступающего в английском «Тоттенхэме».Марлос проводит лучший сезон в карьере – во всех турнирах лидер «Шахтера» отыграл 34 матча, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. На одно результативное действие Марлос в среднем тратит по 99 минут.Марлос может стать вторым представителем сборной Украины в «Интере». «Нерадзурри», согласно информации итальянской прессы, близки к завершению переговоров с «Зарей» по 19-летнему вратарю Андрею Лунину...