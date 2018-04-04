| | РЎС‚Р°СЂСѓС…Р° Рё РµРµ СЃС‹РЅ, СѓР±РёРІС€РёРµ РїРѕС‡С‚Р°Р»СЊРѕРЅР° СЂР°РґРё РїРµРЅСЃРёР№, РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё 32 РіРѕРґР° РєРѕР»РѕРЅРёРё РЅР° РґРІРѕРёС…
Социум

РЎС‚Р°СЂСѓС…Р° Рё РµРµ СЃС‹РЅ, СѓР±РёРІС€РёРµ РїРѕС‡С‚Р°Р»СЊРѕРЅР° СЂР°РґРё РїРµРЅСЃРёР№, РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё 32 РіРѕРґР° РєРѕР»РѕРЅРёРё РЅР° РґРІРѕРёС…

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4-04-2018, 11:32
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28-03-2018, 05:50
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16-03-2018, 08:05
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Р—Р°СЃС‚СЂРѕР№С‰РёРєРё Р–Рљ В«Р—Р°РїР°РґРЅС‹Р№В» РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё 15 Р»РµС‚ ...

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5-03-2018, 13:55
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Р—Р° СЃРјРµСЂС‚РµР»СЊРЅРѕРµ Р”РўРџ РЅР° РєСѓСЂРіР°РЅСЃРєРѕР№ С‚СЂР°СЃСЃРµ Р ...

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29-01-2018, 11:24
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Р‘РёРІС€РёР№ СЂРµР±РµРЅРєР° РѕР± Р°СЃС„Р°Р»СЊС‚ РѕС‚РµС† РёР· Р•РєР°С‚РµСЂР ...

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31-07-2017, 15:25
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