Р”РѕР»Р¶РЅРёРє, РїС‹С‚Р°РІС€РёР№СЃСЏ РїРѕС…РёС‚РёС‚СЊ Р¶РµРЅС‰РёРЅ-РєСЂРµРґРёС‚РѕСЂРѕРІ, РїРѕР»СѓС‡РёР» 5,5 Р»РµС‚ СЃС‚СЂРѕРіРѕРіРѕ СЂРµР¶РёРјР°

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Домушники за час обчистили три квартиры в Киеве
"Удар ниже пояса": в магазине Киева нашли российские украшения для украинских писанок
КП "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов на капремонт Дарницкого канала
Чиновника "Укртрансбезпеки" задержали в киевском ресторане во время получения взятки
Под Киевом нашли тело рыбака, утонувшего в Каневском водохранилище 4 месяца назад
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Две структуры Тимченко нашли себе офисы в Москве
В Москве из списка продаж исчезают коммунальные квартиры и комнаты
Срок ввода второй очереди крымских ТЭС осуществится позднее срока
Компания-подрядчик пообещала запустить второй этап работ по "Чижику"
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В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область
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Киевские Ведомости
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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