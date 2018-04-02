| | Р”РѕР»Р¶РЅРёРє, РїС‹С‚Р°РІС€РёР№СЃСЏ РїРѕС…РёС‚РёС‚СЊ Р¶РµРЅС‰РёРЅ-РєСЂРµРґРёС‚РѕСЂРѕРІ, РїРѕР»СѓС‡РёР» 5,5 Р»РµС‚ СЃС‚СЂРѕРіРѕРіРѕ СЂРµР¶РёРјР°
Социум

Р”РѕР»Р¶РЅРёРє, РїС‹С‚Р°РІС€РёР№СЃСЏ РїРѕС…РёС‚РёС‚СЊ Р¶РµРЅС‰РёРЅ-РєСЂРµРґРёС‚РѕСЂРѕРІ, РїРѕР»СѓС‡РёР» 5,5 Р»РµС‚ СЃС‚СЂРѕРіРѕРіРѕ СЂРµР¶РёРјР°

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2-04-2018, 16:39
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9-03-2018, 22:45
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2-02-2018, 03:17
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Р’ РњРѕСЃРєРІРµ РґРµР»Р°СЋС‚ С‚Р°С‚Сѓ РІ РєСЂРµРґРёС‚

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28-12-2017, 17:35
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РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє Р·Р°РїСѓСЃРєР°РµС‚ Р°РєС†РёСЋ РїРѕ РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЊС ...

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16-11-2017, 23:35
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РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РўР°РјР±РѕРІСЃРєСѓСЋ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЊ СЃ 80-Р»Р ...

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28-09-2017, 06:40
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