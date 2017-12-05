Саша Черно изменяется только не в лучшую сторону

Красится перестала, уверенная в своей неотразимости - это трэш! Кожа безобразная, вся в каких-то пятнах и прыщах, отсутствие бровей и ресниц на расплывшемся до размеров Йоскиной *опы «лице», делают его похожим на бесформенный кусок несвежего мяса где-то на скотобойне! Мне слышится животный крик Репсимы, разносящийся долгим эхом по деревне, когда она на ночь видит изменения невестушки! Шуньке ведь сказали меняться? Сказали! В какую сторону не уточнили? Не уточнили! Четче потому что надо мысли свои формулировать! Йослик в одном из эфиров, лёжа на кровати с телом рядом, абсолютно инстинктивно сделал взмах рукой, отгоняя несвежий запах из рта Черно! Она даже чистить зубы перестала. Пусть победу в конкурсе возьмут, пусть напялят на неё свадебный «наматрасник», пусть грыжа всех органов накроет Йосю, когда из ЗАГСа её выносить будет, попёрдывая! Поржём!...