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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных "мартовских" кроссоверов
В апреле ожидается сезонное подорожание бензина в России
На тестах в Тольятти замечена Cross-версия LADA X-Ray
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События
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| В сети появились слухи о возможном имени дочери Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко
Шоу-Биз и культура
В сети появились слухи о возможном имени дочери Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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