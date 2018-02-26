Лена Хромина прекрасно себя чувствует в роли психопатки и изгоя

С нежным и уравновешенным Хромина от скуки помрет. Ей по душе противостояние и примирение, чтоб вечный бой, чтоб избы горели и кони бежали Хромина примерила на себя роль психопатки и изгоя проекта проекта, и ей в этой роли совсем не плохо живется и без издевательств Косоглазого. Не зря ей бенефис устроили - значит Хромина яркая индивидуальность на фоне серой массы. Кто кроме нее решился вступить в схватку один на один с 120кг чудищем? Поэтому и раздражает стаддо, что ни под кого не подстраивается. Помнится, таким же изгоем была КириЗлючка. Так же ее на форуме кусали - аж зубы скрежетали. Но выстояла и перешла на ступень авторитетов проекта. А теперь и карьеру сделала, и в эфире мелькает как эксперт на других шоу, и не опускается до дурки, где вначале пробовала заседать в олимпе.[Автор: Ольга Шиляева]...