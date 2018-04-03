Ольга Жарикова рассказала о новой стрижке

Мы стояли вокруг куба, на нас были надеты перчатки с магнитом, и рука должна быть прислонена к отверстию, вокруг которого лампочки. И если ты, не дай Бог, пошевельнешь рукой, то лампочки загорались, и ты вылетаешь из конкурса. Приз — кольцо… Мне Влад предложил убрать соперников, усложнить им задачу, дать Роме Капаклы гирю в 30 килограммов, а взамен этого мне нужно было подстричь волосы.Сначала Влад говорил, что сделает каре, а я попросила хотя бы по плечи. В итоге все равно получилось коротко, еще и криво отрезал — это ужас! Я 10 лет растила эти волосы. Я так плакала! Помню, в 14 лет мама так же стригла меня: делала хвост, из него — косичку. А я тогда собиралась в спортивный лагерь ехать Мама говорит: «На лето, чтобы долго с прической не париться, чтобы было не жарко, да и чтобы никто там не завелся». Она мне подстригла, сделала боб-каре на половину щек. Я начала так плакать! У меня до сих пор та коса лежит. И эти волосы тоже лежат дома.Я была зла на Влада, но все-таки я хотела что-то в себе изменить. Говорят ведь, что когда остригаешь волосы, то убираешь самое плохое и негативное. Надеюсь, все самое плохое и негативное я убрала. Мне все говорят, что мне очень идет.