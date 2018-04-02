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Шоу-Биз и культура

Виктория Борисевич готова меняться ради Давида Анташвили

Виктория Борисевич готова меняться ради Давида Анташвили
Всем привет! Сегодня наконец-то услышала Давида и его главную причину, почему он не со мной, и это мой лишний вес. С его слов мне необходимо сбросить 8 кг. Пришла к выводу, что готова меняться ради него. Первое, что я сделаю - это перейду на правильное питание и начну ходить в зал. Не обещаю, что это будет ежедневное посещение зала, но по возможности буду стараться. Тем самым я только за усовершенствование и буду заниматься не только для Давида, но и для себя. Он не идеал фигур и сам не обладает супер спортивными формами, поэтому за себя будем браться вместе. А мне главное уверенности в нем.
[Автор: Виктория Борисевич]
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