Виктория Борисевич готова меняться ради Давида Анташвили

Всем привет! Сегодня наконец-то услышала Давида и его главную причину, почему он не со мной, и это мой лишний вес. С его слов мне необходимо сбросить 8 кг. Пришла к выводу, что готова меняться ради него. Первое, что я сделаю - это перейду на правильное питание и начну ходить в зал. Не обещаю, что это будет ежедневное посещение зала, но по возможности буду стараться. Тем самым я только за усовершенствование и буду заниматься не только для Давида, но и для себя. Он не идеал фигур и сам не обладает супер спортивными формами, поэтому за себя будем браться вместе. А мне главное уверенности в нем.[Автор: Виктория Борисевич]...