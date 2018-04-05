| | Каролина Бабенко высказала свое мнение о Никите Турчине и его поведении
Шоу-Биз и культура

Каролина Бабенко высказала свое мнение о Никите Турчине и его поведении

Каролина Бабенко высказала свое мнение о Никите Турчине и его поведении
Накануне Никита отрезал мне волосы, чтобы провести ритуал с приворотом, якобы это поможет сблизить наши отношения и ускорить их. Проблема лишь в том, что он не однократно прокалывался в своих «магических обрядах», ставя под сомнение своё причастие к потусторонним силам. Да и социальные сети мои завалены лишь тем, что его обвиняют в шарлатанстве и хорошем актерском мастерстве. Не удивительно, ведь до проекта Турчин долгое время посещал детскую школу телевидение «Телешко» в Уфе, устраивал мероприятия и детские праздники, показывал фокусы и участвовал в актерской деятельности. То, что он умеет гадать на картах, я верю, но не более того. Волосы несут сильную энергетику, так что если он начнёт играть с такими «игрушками», то единственное, чего он добьётся, это лишь моего плохого самочувствия от незнания.
[Автор: Каролина Бабенко]
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