Каролина Бабенко высказала свое мнение о Никите Турчине и его поведении

Накануне Никита отрезал мне волосы, чтобы провести ритуал с приворотом, якобы это поможет сблизить наши отношения и ускорить их. Проблема лишь в том, что он не однократно прокалывался в своих «магических обрядах», ставя под сомнение своё причастие к потусторонним силам. Да и социальные сети мои завалены лишь тем, что его обвиняют в шарлатанстве и хорошем актерском мастерстве. Не удивительно, ведь до проекта Турчин долгое время посещал детскую школу телевидение «Телешко» в Уфе, устраивал мероприятия и детские праздники, показывал фокусы и участвовал в актерской деятельности. То, что он умеет гадать на картах, я верю, но не более того. Волосы несут сильную энергетику, так что если он начнёт играть с такими «игрушками», то единственное, чего он добьётся, это лишь моего плохого самочувствия от незнания....